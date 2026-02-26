美容特化型インナーブランド「peu a beaute（プウアボーテ）」から、新商品「ウエストサポーターエアー」が2026年3月23日に発売されます。ブランドが掲げる“自律の美”という哲学のもと、“締め付ける”のではなく“纏う”という新発想でウエストケアをサポート。光電子繊維を使用し、体温を活かした遠赤外線効果で心地よい温かさをキープします。日常生活の中で無理なく美しさを育む