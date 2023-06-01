1990（平成2）年3月18日、兵庫県尼崎市のスーパー長崎屋尼崎店で火災が発生、逃げ遅れた子供を含む客、従業員計15人が煙に巻かれ中毒死、飛び降りた客2人が大けがをした。警察はカーテン売り場付近での放火と断定したが、容疑者は特定できなかった。また店長らが業務上過失致死傷罪に問われ、有罪判決を受けた。