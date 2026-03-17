ＷＢＣの準決勝「ベネズエラ−イタリア」が１６日（日本時間１７日）、マイアミのローンデポ・パークで行われ、ベネズエラが４−２で逆転勝ちし、初の決勝進出を決めた。決勝は１７日（同１８日）、アメリカとベネズエラが対戦する。今大会、エスプレッソ旋風を巻き起こしているイタリアと、準々決勝で日本に勝利したベネズエラの対決。マイアミという場所もあり、ベネズエラが熱狂的な応援でホーム状態と化した。球場のオー