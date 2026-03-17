奈々子さんは、職場に馴染むにつれ違和感を覚えたそうで…。部署内の女性の離婚率が異常に高いのです。周りに話してみると、優良企業に自立したい女性が集まってくるのは当然なのだと言われました。そんな明美さんは、「離婚考えてるならいつでも相談にのるよ」と優しい言葉をかけてくれて…。＞＞【まんが】私を救ったママ友の狙い