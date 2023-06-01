【さまよう夫婦～3年目のクライシス～】 3月18日 先行配信開始 【拡大画像へ】 CLLENNは、女性向けコミックレーベル「コイパレ」より、大林あきら氏によるサスペンスマンガ「さまよう夫婦～3年目のクライシス～」を配信する。3月18日より、コミックシーモアでの先行配信が開始した。 【あらすじ】 「もしかして私たちは知らないうちに違う道を進んでた