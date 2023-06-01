【コミックシーモア 爆トクSALE】 開催期間：3月18日～3月31日23時59分 【拡大画像へ】 NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」にて「コミックシーモア 爆トクSALE」を3月18日から3月31日23時59分にかけて開催する。 本キャンペーンは期間中の毎週日曜日に、24時間限定で対象作品を1作品ずつ全巻無料で読めるというも