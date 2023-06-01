S.A.R.が、新曲「Tell me (feat. Skaai)」を3月18日に配信リリース。また、あわせて同曲のMVも公開となった。 （参考：S.A.R.のユニークさを物語ったLIQUIDROOMワンマンスロウなグルーヴのみでフロアを踊らせるライブの興奮） 本作は、ラッパー Skaaiを客演に迎えたコラボレーション楽曲。MVは、無機質で広がりのある室内空間を舞台に、デスクワークに没頭するS.A.R.のメンバー