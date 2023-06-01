ちわきまゆみが、4月22日にリリースするリミックスアルバム『Remix-Remodel』の収録曲を発表。また、あわせて今井寿（BUCK∞TICK）による「Pistol Song -type 2026-」と、星野英彦（BUCK∞TICK）の「CiNEMACHiNEBULA -UKG REMIX-」を3月18日に先行配信した。 （参考：BUCK∞TICK、培ってきた自由度とスケールの“集大成”『スブロサ SUBROSA』の凄みを最大限に放った武道館公演） 今作には、すでに発表されて