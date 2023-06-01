【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HYDEが、ニューアルバム『JEKYLL』に収録されている新曲「SMILING」のMVを公開した。 ■新潟県小千谷市の雪原で撮影 MVには、ももいろクローバーZのリーダー、百田夏菜子が特別出演。楽曲の世界観を表現するために、今回、HYDEとも親交が深い百田にオファーした。 MVは、新潟県小千谷市の雪原で撮影され、美しく叙情的な映像に仕上がっている。