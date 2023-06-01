中国・広西チワン族自治区の学校の男子トイレに監視カメラが設置され、物議を醸している。中国メディアの九派新聞が17日に報じた。先日、あるネットユーザーが同自治区賀州市平桂区大平ヤオ族郷のある学校の男子トイレで撮影した動画をSNSに投稿した。動画には、トイレ内の天井に監視カメラが設置してある様子が映っている。この件について、大平ヤオ族郷の教育部門の担当者は「通報を受けてすぐに事実確認を行った。学校に対して