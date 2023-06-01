元海上自衛隊掃海隊群司令の福本出氏と、慶応大の田中浩一郎教授が１７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、イランによるホルムズ海峡への機雷敷設の可能性と日本の取るべき対応について議論した。福本氏は、イランが敷設を肯定も否定もしていないのは「機雷の正しい使い方だ」と指摘した。「うそでも機雷がないことを証明するまで（船舶は）出航できない」ためだと説明した。田中氏は、日本が艦船を派遣したとしても補