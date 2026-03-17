日産は、アメリカで生産した車を逆輸入して、2027年初めから日本で販売することを発表しました。日産自動車は、アメリカで生産している「ムラーノ」を日本に逆輸入し、2027年初めから12年ぶりに販売することを発表しました。日米関税合意に基づき国土交通省が新設した、アメリカで安全性が確認された車を追加試験なしで日本に輸入できる制度を活用したもので、日産は日本市場のラインアップを拡充する狙いです。日本の自動車メーカ