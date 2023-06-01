【プラグマタ】 4月17日 発売予定 価格：スタンダードエディション 7,990円 デラックスエディション 8,990円 カプコンの完全新規のSFアクションアドベンチャー「プラグマタ」がプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PCで4月17日、Nintendo Switch 2で4月24日に発売される。 「プラグマタ」は、シューティングとパズルを同時並行でこ