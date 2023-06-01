【プラグマタ】 4月17日 発売予定 価格：スタンダードエディション 7,990円 デラックスエディション 8,990円 シューティングとパズルの2つが融合した全く新しいゲーム性で注目を集めているカプコンの新作SFアクションアドベンチャー「プラグマタ」。Nintendo Switch 2以外の、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PCでの発売がなん