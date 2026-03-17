アメリカのトランプ政権でテロ対策を担当する高官がイランでの軍事作戦に反対し、辞任を発表しました。主要な政権幹部がイラン攻撃を理由に辞任するのは初めてです。アメリカの「国家対テロセンター」のジョー・ケント所長は17日、「X」への投稿で辞任を表明しました。ケント氏はトランプ大統領に宛てた手紙も公開し、「私は良心に照らして、現在進行中のイランとの戦争を支持することはできません。イランは我が国に対して差し迫