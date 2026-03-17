2016年に広島で当時のアメリカ・オバマ大統領と対面した被爆者の森重昭さんが亡くなりました。88歳でした。森重昭さんは8歳の時に被爆。その後、広島で拘束され被爆死したアメリカ軍兵士が居たことを知った1970年代から独自の調査を始め、12人の身元を特定し遺族を探し出しました。2016年には、広島の平和公園を訪れた当時のアメリカ・オバマ大統領と対面。森さんは「市民レベルでの日米の戦後和解」として評価され、日本記者クラ