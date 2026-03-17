アメリカの半導体大手「エヌビディア」は、AI（人工知能）が自ら判断して答えを導く「推論」の処理を強化した新たな半導体を開発したと発表しました。エヌビディアは16日、アメリカ・カリフォルニア州で開いた開発者会議で、AIが次の行動を判断する「推論」の処理能力を高めた新型半導体を開発し、2026年後半に出荷する見通しだと発表しました。エヌビディアのフアンCEOは講演で「推論の転換点が到来した」と述べ、AIが実際の業務