2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS（アンプタックカラーズ）」が15日、新曲「Wild Side Sailing 88%」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルで公開した。同曲は、20、21日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催するワンマンライブ「AMPTAK海賊団×レインボーロード中88%」の表題曲だ。今回のライブテーマ「海賊」を象徴した作品に仕上げた。「羅針盤が指した未来」、「波荒れ狂う前に帆を上げろ」といった海賊らしい