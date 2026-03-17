高市総理と日本維新の会の吉村代表が会談し、衆議院の議員定数を45削減する法案を共同で提出し、いまの国会での成立を目指す方針を確認しました。具体的な削減方法は今後、両党の協議会で議論するとしています。また、いわゆる副首都構想の実現に向けた法案と日本の国旗を侮辱する目的で傷つけた場合に処罰する法案についても、与党案を国会に提出し、成立を目指す方針を確認しました。