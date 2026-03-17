高市首相が、日米首脳会談でトランプ大統領に対し、アメリカ・アラスカ州から原油の調達を要請する方向で調整していることが分かりました。日本は原油の大半を中東地域から輸入しており、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で安定供給への懸念が高まっています。複数の政府関係者によりますと、ワシントンで19日に行われる日米首脳会談で高市首相は、アラスカ州からの原油の調達を要請する方向で調整しているということです。政府関係者は