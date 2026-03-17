先日、チェルシーとの新契約締結を発表したイングランド代表のリース・ジェイムズ。新契約は2032年まで、既存契約から4年間の延長となった。チェルシーのユース出身のDFで、トップチームで出場機会を得るようになったのは2019年。そこから226試合に出場して16ゴール31アシストを記録している。プレミアリーグでもトップクラスの選手だが、彼の敵はその負傷の多さだ。『transfermarkt』によると、昨季は26試合、一昨季は41試合を怪