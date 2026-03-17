シーズン移行に向けた2026年の明治安田J2・J3百年構想リーグは、ここまで6試合を終了している。その中でデュエル勝利数で突出した存在となっているのがベガルタ仙台の松井蓮之だ。現在26歳の松井は、2022年に川崎フロンターレでプロキャリアをスタート。FC町田ゼルビアへ期限付き移籍を経て、24年からベガルタ仙台に在籍している。中盤の守備と対人での強さを武器とし、これまでJ2リーグで75試合以上に出場する。百年構想リーグで