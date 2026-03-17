宮粼駿による最新の仕事「パノラマボックス」の取材会が3月14日にスタジオジブリ第1スタジオにて行われ、プロデューサーの鈴木敏夫と監督の宮崎吾朗が登壇した。 参考：『もののけ姫』4K版がもたらした“奥行き”ジブリはいまなお更新され続ける芸術に 宮粼駿が手がける「パノラマボックス」は、箱の中をのぞき込むことで奥行きある風景が立ち上がる立体的な絵画作品。キャラクターや背景を