ブラジルサッカー連盟が3月の代表ウィークを戦う、代表メンバー26名を発表した。ロドリゴ等の怪我人の存在もあって新顔が多い人選となり、フラメンゴのDFレオ・ペレイラ、ガラタサライのMFガブリエル・サラ、ブレントフォードのFWイゴール・チアゴ、ボーンマスのFWライアンが初選出となった。注目はやはり、プレミアリーグで活躍する2人のFWだろう。チアゴは現在リーグ戦30試合で19ゴールを挙げており、マンチェスター・シティのア