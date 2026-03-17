2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」が16日、YouTube公式チャンネルで新曲「今日もえらい」のミュージックビデオ（MV）を公開した。同曲は、日々プレッシャーと戦うすべての人の背中を優しく、力強く押してくれるポジティブ・ポップチューン。22、23日の神奈川・Kアリーナ横浜での2ndワンマンライブ「Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-」で、パフォーマンスを初披露する。思わず身体が動き出す軽