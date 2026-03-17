女子ゴルフの吉田鈴（２２）＝大東建託＝が１７日、自身のインスタグラムを更新。「大学を卒業しました！」などと記し、日本ウェルネススポーツ大の卒業を報告した。「試合の日程で、卒業式に参加できずでしたが卒業式を開いてくださいました。本当にありがとうございます！」とたった１人で卒業証書を受け取る写真などを投稿。「２０２６年、シーズンがスタートしましたが恩返しができるよう精一杯頑張ります！」とプロ２年目