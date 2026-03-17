ドラゴンゲートは１７日、「弊社及び弊社関係者に対する名誉・信用棄損行為について」と題する声明を発表した。団体は文書で「ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥの元所属選手より、弊社及び弊社関係者に対し、過去に重大な違法行為に関与したかのような、事実と異なる内容を多数含む情報発信が行われたことを感知致しました」と報告。「当然のことながら、弊社及び弊社関係者がそのような重大な違法行為に関与した事実は一切なく、このよう