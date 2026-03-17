イスラエルのカッツ国防相は17日、イランの安全保障トップであるラリジャニ氏を殺害したと発表しました。イスラエルのカッツ国防相は、16日夜の空爆でイランの最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長を殺害したと発表しました。ラリジャニ氏は殺害された最高指導者ハメネイ師の最側近で、国防、外交政策を統括するなど新体制となった今も大きな影響力を持っていたため、イランにとっては痛手となります。一方、ロイター通信はイラ