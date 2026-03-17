名古屋市北区で高齢の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。 【写真を見る】名古屋・北区で80代くらいの女性はねられ死亡横断歩道のない市道を渡ろうとして軽乗用車に衝突 事故があったのは北区如意1丁目の信号のない交差点で、警察によりますと17日午後5時40分頃、横断歩道のない市道を渡っていた80代くらいの女性が軽乗用車にはねられました。 女性は病院に運ばれましたがおよそ1時間半後に死亡しました。警察は軽乗用車