「波浪注意報の中での出航判断は船長に任せた」高校が会見で説明です。国交省の運輸安全委員会が調査していたのは、操舵室が大破した船です。16日、沖縄県名護市辺野古の沖合で修学旅行中の京都府の同志社国際高校の生徒ら21人が乗る船2隻が転覆。高校2年の女子生徒と船長の金井創さん（71）の2人が死亡、14人が骨折や打撲などのけがをしました。16日夜、会見を開いた船の運航団体は…ヘリ基地反対協議会浦島悦子 共同代表