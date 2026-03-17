３者連続空振り三振に仕留めた横浜ＤｅＮＡ・山崎（資料写真）九回にマウンドに上がったＤｅＮＡ山崎が３者連続空振り三振で締めた。前のイニングで抑えを争う新外国人のレイノルズがオープン戦初失点を喫して追いつかれただけに、「仲間の思いも背負って投げた」。９つのストライクのうち７つは空振りで、バットに当たったのはわずか１球。自身は３試合連続無失点とした。チームは昨季の救援防御率がセ・リーグでワーストだっ