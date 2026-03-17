日本遊技機工業組合(日工組)は、PACHI-PACHI-7プロジェクトの一環として展開しているWebムービー「確変マニフェスト」のムービー2タイプを新たに公開した。本シリーズは、PACHI-PACHI-QUEEN 藤田ニコルが掲げる公約「確変マニフェスト」をムービーとして可視化し、パチンコ業界の“いま”と“これから”を、わかりやすく楽しく発信するファクト訴求型コンテンツ。CMの世界観と連動したスピンオフストーリーとして展開しながら、業