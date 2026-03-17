◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が、１―２の６回から２番手として登板。「真っすぐをストライクゾーンに投げられたのが大きかった」とこの日最速１５４キロの直球を中心に、チェンジアップ、カットボール、カーブを駆使してヤクルト打線を３回２／３無失点に封じた。本領を発揮した。６回からマウンドに上がり、２イニング連続で３者凡退。８