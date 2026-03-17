愛知県長久手市のジブリパークで企画展が一部リニューアルされます。 【写真を見る】ジブリパークの企画展が７月リニューアル宮粼駿監督が手掛けた「パノラマボックス」箱を覗くと広がる立体的イラストが３１点 新たに展示されるのは宮崎駿監督が自ら手がけた「パノラマボックス」です。箱の中に描かれた絵をのぞき込むと何枚もの背景が重なり合い、奥行きのある風景が広がる仕掛けです。