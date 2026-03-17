ＮＹ時間にかけてドルの戻り売りが優勢となっており、ユーロドルは１．１５ドル台に買い戻されている。中東情勢への不透明感に変化はなく、本日も原油相場は一時９８ドル台を回復していたが、ＮＹ時間にかけて伸び悩む展開を見せていることから、ドルの戻り売りに繋がっている模様。ユーロ円も上昇しており、１８３円台前半の２１日線の水準で推移している。 米大手証券のストラテジストは、ＥＣＢ関係者の最近