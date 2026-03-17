茂木外相は17日夜、イランのアラグチ外相と電話会談し、ホルムズ海峡での航行の安全を脅かす行為を直ちにやめるよう強く求めました。これに対して、アラグチ外相からはイラン側の立場について説明があり、両外相は事態の早期沈静化に向け、引き続き意思疎通することで一致したということです。