タレントの清水ミチコさんや、お笑い芸人のバカリズムさん（50）、漫画家の槇村さとるさん（69）たちが17日、都内で行われた『令和7年度（第76回）芸術選奨』贈呈式に出席。清水ミチコさんが受賞した喜びを明かしました。文化庁が選出し、芸術分野で優れた業績をあげた人物に贈られる『芸術選奨』。流行や価値観がめまぐるしく変わる中、時代に沿った等身大の女性を描き続けてきた漫画家の槇村さんは『ダンシング・ゼネレーションs