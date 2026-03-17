ニュージーランドサッカー協会は16日、今月のFIFAシリーズに臨むニュージーランド代表メンバーを発表した。キャプテンでエースのFWクリス・ウッド(ノッティンガム・フォレスト)ら6選手が負傷のため招集外。MFラクラン・ベイリス(ニューカッスル・ジェッツ)が初招集された。ニュージーランドは今月、FIFA主催の公式国際親善試合「FIFAシリーズ」に参戦。27日にフィンランド、30日にチリと対戦する。かつて京都サンガF.C.とヴァ