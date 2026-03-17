オーストリアサッカー協会は16日、今月の国際親善試合2試合に向けたオーストリア代表メンバー28人を発表した。国籍変更による“大型補強”を含めた4選手を初招集。27日にガーナ、31日に韓国と対戦する。今回の大きな目玉は欧州他国の世代別代表で豊富な実績を持つ2選手の初招集。2023年のU-20W杯でイングランドの10番を背負ったMFカーニー・チュクエメカ(ドルトムント)、昨年のU21欧州選手権でドイツの10番を背負ったMFパウル