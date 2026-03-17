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3月24日（火）よる10時放送＜出演者＞せいや（霜降り明星）藤井貴彦ヒコロヒー＜スタジオゲスト＞SHELLY田中樹（SixTONES）永瀬廉（King & Prince）＜ＶＴＲ出演＞アキラ100％石井正則神取忍きしたかのくらげダンビラムーチョファイヤーサンダー