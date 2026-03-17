◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の大城卓三捕手が８回、決勝の逆転２点適時二塁打を放った。１―２の８回。１死満塁のチャンスで打席に入ると、ヤクルトのキハダの初球を強振。右翼線際へ落ちる適時二塁打となり、走者２人が生還し逆転した。大城はこの日「７番・捕手」でスタメン出場。オープン戦の出場は３月７日のオリックス戦（京セラＤ）以来で、出場したオープン戦では自身３戦連続安打と