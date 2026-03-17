◆オープン戦ソフトバンク５―１中日（１７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・小久保裕紀監督がイヒネにハッパをかけた。１点を追う７回、先頭の柳町が中前打で出塁した。代走にイヒネが送られると、山川も左前打でつないで一、二塁。続く栗原の中飛で、二塁走者のイヒネがタッチアップ。中堅手は定位置から１歩、２歩前に出てくる当たりだったが、迷わずスタートを切り、頭から滑り込んだ。直後に正木が３ランを放