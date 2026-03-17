１６日、撮影に応じるトー・ラム氏（左から４人目）と王毅（同３人目）、王小洪（同２人目）、董軍（左端）各氏ら。（ハノイ＝新華社記者／胡佳麗）【新華社ハノイ3月17日】中越外交・国防・公安「3プラス3」戦略対話メカニズム第1回閣僚会合出席のために訪越した中国の王毅（おう・き）外交部長、王小洪（おう・しょうこう）公安部長、董軍（とう・ぐん）国防部長は16日、ハノイで同国のトー・ラム共産党書記長と会談した。