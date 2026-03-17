１６日、撮影に応じる中越外交・国防・公安「３プラス３」戦略対話メカニズム第１回閣僚会合の出席者。 （ハノイ＝新華社記者／胡佳麗）【新華社ハノイ3月17日】ベトナム・ハノイで16日、中越外交・国防・公安「3プラス3」戦略対話メカニズムの第1回閣僚会合が開かれた。中国側から王毅（おう・き）外交部長、王小洪（おう・しょうこう）公安部長、董軍（とう・ぐん）国防部長、ベトナム側からレ・ホアイ・チュン外相、ファン・