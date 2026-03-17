広島ガスは、物価高の影響で今の料金水準を維持することが難しくなったとして、2026年8月検針分から家庭用や業務用ガスの基本料金を値上げすると発表しました。値上げ幅は一律440円ですが、急激な負担の増加を和らげるため、2026年8月から2027年3月分までは220円の値上げとし、2027年4月分から440円値上げするということです。基本料金の値上げは、消費税増税などを除くと、1996年以来30年ぶりとなります。【2026年3月17日】