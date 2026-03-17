【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比386.38ドル高の4万7332.79ドルを付けた。金融株を中心に買い注文が先行した。ただ緊迫化する中東情勢のほか、米連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）の開催を控えて様子見ムードもあった。