茂木外相は17日、イランのアラグチ外相と電話会談を行った。17日午後10時から30分間行われた電話会談の冒頭、茂木外相は攻撃の応酬により周辺国を含めて被害が拡大していることを深刻に懸念していると伝えた。その上で茂木外相は、イランが湾岸諸国の民間施設やインフラ施設などへの攻撃、ホルムズ海峡の航行の安全を脅かす行為を直ちに停止するよう強く求めた。また、ペルシャ湾内に日本関係船舶が多数留め置かれていることに懸念