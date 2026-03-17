スタジオジブリ・宮崎吾朗さん、鈴木敏夫さんが17日、東京・小金井市で行われた『宮粼 駿のパノラマボックスメディア取材会』に出席し、宮粼駿監督の印象的なエピソードを明かしました。“パノラマボックス”はジブリパークに展示するために作成され、7月より『ジブリの大倉庫』の企画展示室にて公開される予定です。■パノラマボックスとは鈴木さんから「パノラマボックスってなんなの」と問いかけられた吾朗さんは