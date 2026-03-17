【宮粼 駿のパノラマボックス取材会】 3月17日 開催 会場：スタジオジブリ 第1スタジオ 今年の7月8日より、愛知県長久手市にある「ジブリパーク」で展示予定の「宮崎 駿のパノラマボックス」。こちらは、宮崎駿監督が、2023年に公開した映画「君たちはどう生きるか」の制作中から取り組み始めたプロジェクトだ。ジブリパークでの展示に先駆けて、ひと足先に、実際