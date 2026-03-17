最近夢中になっている、山田杏奈の“推し”とは？ 公開中の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』で、第１弾、ドラマ版に続きヒロインであるアイヌの少女・アシリパ(※リは小文字)役を演じている山田杏奈。子役として芸能活動をスタートし、10代で映画『ミスミソウ』(2018)にて映画初主演を果たす。映画『山女』(2023)では22歳で第15回TAMA映画賞最優秀新進女優賞を受賞するなど、"演技派"としての評価を高め、いま注目の